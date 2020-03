Kanada zamknęła granice. Książę Harry w ostatniej chwili zdążył wrócić do Meghan Markle i synka

Meghan Markle i książę Harry na czas swojej ostatniej książęcej podróży do Wielkiej Brytanii zostawili małego Archiego w Kanadzie. Meghan wróciła do niego po kilku dniach, ale Harry zwlekał. Teraz okazuje się, że na podróż do kanadyjskiego domu zdecydował się dosłownie w ostatnim momencie.

