Quebonafide znów zaskoczył. Pojawił się na okładce krzyżówki

Quebonafide doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę fanów. Zaczęło się od zmiany wizerunku, do której zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Trzeba przyznać, że to było wyjątkowo intrygujące posunięcie. Jednak pytanie brzmi - co dalej? W międzyczasie pojawił się nowy utwór "Jesień", który nagrał ze swoją partnerką, Natalią Szroeder. Nie zabrakło również kolejnych prób promocji. Raper cały czas pojawia się publicznie w tym samym stroju - niebieska koszulka, dżinsy i okazjonalnie czapka z daszkiem. Zaczął również pozować do zdjęć z gwiazdami, które później publikował w mediach społecznościowych. Byli to między innymi Anna i Robert Lewandowscy. Jednak jak długo można się promować głównie za sprawą nietypowego, jak dla Kuby Grabowskiego wizerunku. Wygląda na to, że jeszcze wszystkiego nie widzieliśmy.

Quebonafide na okładce krzyżówki

Kojarzycie krzyżówkę z cyklu "100 Panoramicznych"? Na pewno! W końcu na rynku pojawia się od 1994 roku. Ich znakiem rozpoznawczym jest twarz modelki na okładce (zazwyczaj są to kobiety). W najnowszym numerze na kwiecień 2020 widzimy jednak... Quebo. Trzeba przyznać, że pomysłowości raperowi nie brakuje.

Quebonafide instagram/quebahombre

Na okładce Kuba prezentuje się w swoim nowym wcieleniu. To właśnie to zdjęcie rozpoczęło całą przygodę. Myślicie, że jego fani skuszą się na tę wyjątkową okazję i zaczną rozwiązywać krzyżówki?

Niektórzy internauci wciąż nie kryją swojego zdziwienia przemianą ulubionego rapera. Mimo ze powyższe zdjęcie zostało opublikowane 10 lutego, to pod postem wciąż pojawiają się nowe komentarze.

Szok.

Gdzie są twoje tatuaże? Trochę dziwnie.

Czemu on się tak zmienił - pisali.

Czekamy na kulminację tajemniczego projektu. Po wszystkich akcjach promocyjnych, mamy nadzieję, że zakończenie będzie równie intrygujące.

