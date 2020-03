Na premierze filmu Blanka Lipińska pochwaliła się światu rodzicami. Teraz przyszedł czas na brata. "Jest geniuszem"

Blanka Lipińska wiedziała co zrobić, by z impetem wejść do show-biznesu i stać się pierwszoligową celebrytką. Napisała trzy erotyki, wypuściła ekranizację jednego z nich i jest dziś na językach wszystkich. Ponadto w ostatnich dniach potwierdziła doniesienia Plotka sprzed dwóch tygodni, że spotyka się z Baronem. Związek z byłym partnerem Julii Wieniawy z pewnością pomoże jej utrzymać się na pierwszych stronach gazet. W jednej z nich opowiedziała o bracie.

Blanka Lipińska o swoim starszym bracie Jakubie

Celebrytka jest gwiazdą najnowszego magazynu "Gala", na okładce którego pojawiła się z mamą. Była to zapowiedź szczerego wywiadu o rodzinie i dzieciństwie. Blanka opowiedziała, że nie należała do grzecznych dzieci. Pyskowała rodzicom i raz nawet dostała za złe zachowanie od rodzicielki w twarz.

Byłam okropna. Fatalnie odzywałam się do rodziców. Chętnie cofnęłabym się w czasie i sprzedała sobie siarczystego liścia. Pamiętam jak się brzydko do mamy odezwałam i dostałam za to w twarz. Ile mogłam mieć wtedy lat? Piętnaście? Szesnaście? – wspomina.

Gwiazda Polsatu zdradziła również, że ma starszego brata. Okazuje się, że 36-letni Jakub był chłopcem do rany przyłóż.

Mam o rok starszego brata geniusza. Kuba jest wybitny w każdej dziedzinie oprócz muzyki. Był pierwszym dzieckiem, zawsze świetnie się uczył. Ja próbowałam się prześlizgnąć, kombinować. On był lubiany przez nauczycieli i dyrekcję, miał wzorowe zachowanie, a ja zawsze poprawne albo nieodpowiednie. Nie mieli ze mną w szkole łatwo – wyznała.

Cóż, Blanka po dziś dzień jest niesforna i lubi prowokować. Na InstaStories podejmuje często kontrowersyjne tematy, a jej film "365 dni" jest albo uwielbiany, ale hejtowany.

