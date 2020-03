"Milionerzy". Po raz kolejny padło pytanie za milion. Jak brzmiało?

diesel_poznan godzin temu Oceniono 3 razy 1

Dobrze, 瞠 w pierwszym pytaniu napisali軼ie "TU ZNAJDZIE SI REKLAMA", bo bym nie wiedzia, 瞠 takie co powinno tam by. Bez wtyczek i program闚 blokuj帷ych to cholerstwo, nie da這by si ogl康a po這wy serwis闚 w internecie. Mam nadziej, 瞠 korzysta z tego wi瘯szo嗆 internaut闚, bo co za du穎, to niezdrowo.