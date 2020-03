Obecna sytuacja w Polsce nie należy do najłatwiejszych. Większość osób w tym czasie izoluje się w domu, by nie zachorować. Gwiazdy również stosują się do tego rozporządzenia i dzielnie siedzą w domu, przy okazji relacjonując, jak spędzają czas wolny. Wiele z nich informuje fanów o nowych pomysłach na zajęcie sobie dnia. Do tego grona dołączyła Weronika Rosati, która postanowiła pochwalić się swoim pomysłem. Razem z córką ćwiczy jogę i udoskonala asany. Jak sama mówi, w końcu jest na to czas.

Weronika Rosati ćwiczy jogę z córką

Celebrytka opublikowała zdjęcie na swoim Instagramie. Pozuje na nim, przybierając jedną z pozycji jogi.

A wy próbujecie się ruszać, będąc teraz w domu? My z Eli korzystamy z czasu do doskonalenia kolejnych póz jogi. W końcu mamy na to czas i cierpliwość - napisała.

Jak się okazuje, jej pomysł spotkał się z dużą aprobatą. Post skomentowało wielu fanów i pojawiło się masa miłych słów.

Śliczności!

Ja też dziś "jogowałam".

Piękna mama i piękna córeczka - czytamy.

Zdjęciami z ćwiczeń Weronika pochwaliła się też na swoim InstaStories, które możecie zobaczyć w naszej galerii.

Nie wszyscy jednak zachwycili się ćwiczeniami aktorki. Niektórzy zwrócili uwagę bowiem na panujący w jej domu... bałagan!

Ojej, ale ma pani bałagan. Ja bym już dawno się "trochę ruszył".

Ale bałagan.

Niezbyt czysto w tym domu - piszą internauci.

Ciekawe, czy czepialscy internauci mają idealnie wysprzątane domy? Przypomnijmy, że Weronika Rosati obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Na poważnie wzięła sobie zalecenia lekarzy i najwięcej swojego wolnego czasu poświęca córeczce Elizabeth. Obie dziewczyny nie tylko ćwiczą, ale i malują, układają puzzle czy bawią się zabawkami. Celebrytka jest idealnym przykładem na to, że przebywając w domu z dzieckiem, wcale nie trzeba się nudzić. Wystarczy tylko trochę pomysłowości i zabawa sama się znajduje.

