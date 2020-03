Szymon Hołownia nie ma lekko. Kiedy po wielu latach zdecydował się odejść z "Mam talent!" i wystartować w wyborach prezydenckich, musiał przerwać prowadzenie czynnej kampanii w związku z trudną sytuacją w kraju. W mediach pojawia się teraz głównie urzędujący prezydent, Andrzej Duda. I choć do wyborów jeszcze trochę czasu, kandydaci robią, co mogą, by w mediach było o nich głośno. Hołownia postanowił przypomnieć o sobie za sprawą rodzinnego zdjęcia. Takich ujęć nigdy wcześniej nie pokazywał!

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Tomczyk o prezydenckiej kandydaturze Szymona Hołowni

Szymon Hołownia pokazał żonę i córkę

Mimo że Hołownia prowadził 12 edycji "Mam talent!", nigdy nie był bohaterem tabloidów ani serwisów plotkarskich. Nie miał więc problemu z ukrywaniem swojego życia prywatnego. Bez trudu udało mu się wziąć ślub bez obecności fotoreporterów pod kościołem. Co więcej, jego partnerka była w ciąży i wiedziała o tym jedynie rodzina. O wszystkim media dowiedziały się w czerwcu 2019 roku.

Zamawiasz dwie pary spodni, takich do marynarki, bo akurat potrzebujesz, a stare się przetarły (...) (żona z córką mają ubaw, gdy zakładam, więc chyba z powodów rodzinnych zostawię) - wyjawił pod jednym z postów na Instagramie.

Teraz przyszedł czas na kolejną dawkę życia prywatnego. Na profilu katolickiego publicysty pojawiła się rodzinna fotografia. Na zdjęciu żona dziennikarza, Urszula i ich córka.

W różnych trudnych sytuacjach, w których byłem, nauczyłem się jednego: w życiu nie ma wiecznie trwających zakrętów, bo wieczny zakręt to rondo. A życie to nie rondo. Wirus wyczyścił nam dziś kalendarze, bądźmy dziś więc ze sobą i dla siebie jeszcze bardziej, jeszcze bliżej. Będzie dobrze. Damy radę! Od całej naszej rodziny - milion ton dobrych myśli dla tych wszystkich, którzy w szpitalach, na granicach, w aptekach, sklepach, w urzędach, w transporcie, wszędzie - walczą dziś dla nas.

Pod zdjęciem nie zabrakło pięknych słów od fanów i przyszłych wyborców Szymona.

CW