Courteney Cox tańczy na TikToku. Jej pląsy skomentował Matthew Perry. "Co tu się do cholery wydarzyło?"

Znana doskonale z serialu "Przyjaciele" Courteney Cox świetnie porusza się w mediach społecznościowych i na pierwszy rzut oka widać, że dodawanie nowych zdjęć i filmików sprawia jej niemałą frajdę. Za namową córki aktorka zdecydowała się spróbować swoich sił na TikToku. Aplikacja, która pozwala na tworzenie i udostępnianie krótkich materiałów wideo, szybko zrobiła furorę wśród internautów, więc nic w tym dziwnego, że Courteney zdecydowała się pójść z duchem czasu i zaczęła nagrywać TikToki. Filmiki udostępnianie przez aktorkę także na Instagramie spotykają się z wielką aprobatą jej fanów oraz internautów, którzy natrafiają na nie przez przypadek. Jak się okazuje, TikTok świetnie umila czas aktorce podczas kwarantanny, o czym możemy się przekonać, oglądając jej najnowsze nagranie. Co ciekawe, jej przyjaciel Matthew Perry zamieścił dość przekorny komentarz, właśnie pod jej najnowszym dziełem.

Zobacz wideo Courteney Cox pokazała na Instagramie, jak tańczy z córką

Courteney Cox nagrywa TikToki

Courtney Cox nagrała TikToka w oparciu o jeden z najnowszych trendów aplikacji, czyli "Why Is Everything Chrome?". Aktorka w zabawny sposób tańczy pomiędzy meblami, jednak naszą uwagę zwrócił równie śmieszny opis nagrania, jaki zamieściła na Instagramie. Nawiązała w nim do swojego męża Johnnego i córki Coco.

Czy to może dlatego Coco i Johnny dystansują się ode mnie społecznie? - czytamy pod nagraniem.

Pod nagraniem oczywiście znalazło się tysiące komentarzy, w tym także od innych gwiazd, m.in. Selmy Blair, Reese Witherspoon czy Sary Foster. Swoje trzy grosze wtrącił również przyjaciel aktorki, Matthew Perry, i to właśnie jego komentarz zyskał najwięcej polubień, bo ponad 123 tysiące. Co takiego napisał?

Hej kochanie, co tu się do cholery wydarzyło? - spytał zdziwiony aktor.

Prawdopodobnie był to niewinny żarcik, bo przecież aktorka od lat przyjaźni się z Matthew Perrym. Spodobało wam się jej nagranie?

RG