Krzysztof Ibisz z byłą żoną i synem. Tak spędzają kwarantannę. Fani pod wrażeniem: Fajnie, że "po" można żyć w przyjaźni

Polski rząd na najbliższe dwa tygodnie zakazał zgromadzeń powyżej 50 osób. Większość Polaków po zrobieniu niemałych zapasów zaszyła się w domach, z których starają się nie wychodzić bez wyższej konieczności. Okazuje się, że kwarantannę można spędzać o wiele aktywniej. Dokładnie tak robi to Krzysztof Ibisz, który pochwalił się rodzinnym zdjęciem z lasu.

Kwarantanna Krzysztofa Ibisza

Rozwody w polskim show-biznesie niejednokrotnie rozciągały się dłużej w czasie niż małżeństwa. Jak się okazuje, można rozstać się w przyjaźni, a byłe małżeństwo Krzysztofa Ibisza jest na to najlepszym dowodem. Prowadzący "Taniec z gwiazdami" i Anna Nowak-Ibisz rozwiedli się ponad 10 lat temu, jednak nie zmieniło to ich dobrych relacji. Mają wspólnego syna Vincenta, z którego wychowaniem świetnie sobie radzą, rozdzielając pomiędzy siebie obowiązki. Byłe małżeństwo ze względu na wspólne dziecko, nawet czas kwarantanny spędza wspólnie. Krzysztof Ibisz zabrał bliskich do lasu, o czym dowiedzieliśmy się z jego najnowszego posta na Instgaramie.

Ex żona, ex mąż, wciąż aktualne ich dziecko i Nicpoń Super Pies zdobywają odporność w lesie. Pozdrawiamy - podpisał zdjęcie prezenter.

Taka zgodność byłych małżonków to prawdziwa rzadkość, nie tylko w show-biznesie. Internauci są podobnego zdania, o czym dali znać w komentarzach, komplementując ich rodzinne relacje.

Super rodzinka. To cudowne, że trzymacie się razem

Fajnie że „po” można żyć w przyjaźni, pozdrawiam

Pani Aniu wielki szacun za całokształt - piszą pod zdjęciem fani.

Trudno się z nimi nie zgodzić. Szkoda, że inne gwiazdy nie zawsze biorą sobie ich za przykład.

