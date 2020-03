Fani zarzucili Małgorzacie Rozenek, że udaje ciążę. "Perfekcyjna" utarła nosa tropicielom jej brzucha

Małgosia Rozenek nie pozwala na to, by podczas kwarantanny nuda wkroczyła do jej życia. Kobieta dzieli się z fanami na Instagramie zdjęciami z domowego zacisza, na których widzimy całą jej rodzinę. Fani nie dopatrzyli się jednak brzucha, na co gwiazda TVN-u zabawnie zareagowała.

