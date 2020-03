Meghan Markle i książę Harry nie zabrali Archiego do Londynu. Królowa "boi się, że już nigdy nie zobaczy prawnuka"

Meghan Markle i książę Harry już za dwa tygodnie formalnie pożegnają się książęcymi tytułami. 31 marca spełni się to, o czym marzyli ponoć od dłuższego czasu - staną się niezależni finansowo i przestaną być więźniami królewskiego protokołu. W związku z tym, kilka ostatnich dni spędzili w Londynie. Wzięli udział w oficjalnych uroczystościach i pożegnali się z poddanymi. Nie zabrali ze sobą jednak syna. Dziś już wiemy, dlaczego postanowili zostawić Archiego w Kanadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rodzina królewska to firma. Co teraz z Harrym i Meghan?

Dlaczego Archie nie przyleciał z rodzicami do Londynu?

Stosunki między najpopularniejszymi członkami rodziny królewskiej nie należą obecnie do najlepszych. Decyzja, jaką podjęli na początku stycznia Meghan Markle i książę Harry doprowadziła do wielu konfliktów. Przypomnijmy, sama królowa o zamiarach wnuka i jego żony dowiedziała się z... mediów! Nic więc dziwnego, że jej relacje z Harrym ochłodziły się. Jak podaje informator "The Telegraph", Monarchini boi się nawet, że już nigdy nie zobaczy Archiego.

Królowa chciałaby mieć kontakt z Archiem, ale nie wiadomo, czy kiedykolwiek się to wydarzy. Po prostu boi się, że już nigdy nie zobaczy prawnuka.

Elżbieta II liczyła, że Meghan i Harry zabiorą syna ze sobą w ich ostatnią podróż po Zjednoczonym Królestwie jako książęca para. Tak się jednak nie stało. Wiele osób sugerowało, że amerykańska aktorka i jej mąż chcieli zrobić królowej na złość i specjalnie zostawili chłopca w Kanadzie. Prawda jest jednak zupełnie inna.

Decyzja o pozostawieniu Archiego w Kanadzie nie wynikała ze złośliwości, jak podawały niektóre mediach, a z troski o jego zdrowie w okresie światowego zagrożenia zdrowia - czytamy na "Daily Mailu"

Cóż, decyzja Meghan i Harry'ego wydaje się być bardzo odpowiedzialna. Kiedy sytuacja na świecie uspokoi się, zapewne przylecą z synem w odwiedziny do królowej. Na pewno to dla Was zrelacjonujemy.

CW