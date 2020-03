Antek Królikowski opublikował pierwsze zdjęcie od śmierci taty. Zapozował do niego z rodzeństwem i mamą. "Dom"

Sytuacja panująca na świecie i w naszym kraju, zaskoczyła niemalże wszystkich. Na szczęście Polacy wzięli sobie do serca zalecenia rządu i jeśli nie muszą, nie wychodzą z domu. Jako naród od kilku dni zdajemy egzamin na medal i liczymy, że już niedługo wszystko wróci do normy. Gwiazdy z chęcią promują w sieci akcję "zostań w domu". Wiele z nich wyjechało nawet do rodzinnych miejscowości, by w gronie bliskich spędzić ten ciężki czas. Do takich osób należy m.in Antek Królikowski, który jest obecnie w Zalesiu Górnym. Na Instagramie pokazał, jak spędza niedzielne popołudnie. To jego pierwszy post od śmierci taty.

REKLAMA

Zobacz wideo Antek Królikowski o swojej dziewczynie Kasi

Antek Królikowski pozuje z rodziną

Aktor wrzucił na swoje social media rodzinną fotografię. Do zdjęcia zapozował z młodszym rodzeństwem i mamą. Post opatrzył krótki opisem.

Dom.

Podobne ujęcie na swój profil wrzuciła również Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Nie ma na nim jednak Antka, który prawdopodobnie stał z drugiej strony aparatu. Tym razem widać jednak jego ukochaną, Kasię, stojącą za przyszłą teściową.

Wszyscy są uśmiechnięci i z nadzieją wyczekują lepszego jutra. Fani byli zachwyceni obiema fotografiami.

Jesteście cudowni! Kochana pani Małgoniu, życzę Wam dużo zdrówka! Ściskam! Pozdrowienia dla całej rodzinki!

Trzymajcie się ciepło!

Przypomnijmy, rodzina państwa Królikowskich nie miała ostatnio łatwo. 27 lutego zmarła bowiem głowa rodziny, wspaniały aktor, Paweł Królikowski. Na pogrzebie, który odbył się 5 marca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu zjawiły się tłumy nie tylko znajomych, ale i fanów. Wzruszającą przemową wygłosił m.in brat gwiazdora, Rafał Królikowski.

CW