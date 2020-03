Meghan Markle i książę Harry są już po "pożegnalnej trasie", a teraz, kiedy mają przed sobą nowe życie w Kanadzie, królowa Elżbieta II chciała podkreślić, że zawsze będą mogli czuć się ważną częścią rodziny królewskiej.

Królowa Elżbieta w ciepłych słowach o wnuku

Pomimo całego skandalu, który rozgrywa się na brytyjskim dworze od początku stycznia i waśni, które podzieliły Harry'ego i księcia Williama, dla królowej są to już nieistotne sprawy. Według źródeł królewskiego korespondenta magazynu "People", Simona Perry'ego, Elżbieta II uważa, że Meghan i Harry są nadal "bardzo kochanymi członkami rodziny".

Te rzeczy są głęboko zakorzenione - dodaje przyjaciel rodziny królewskiej.

Nie trzeba dodawać, że to świetna wiadomość, choć trudno to było ostatnio zauważyć. Meghan, Harry, William i Kate Middleton nie dołączyli w tym roku do procesji Królowej. Wszyscy weszli osobno i usiedli przed przybyciem Jej Królewskiej Mości. Gdy kamery skupiały się na całej czwórce, widzowie mogli zauważyć, że jest pomiędzy nimi silne napięcie.

Według specjalistki od mowy ciała, Blanki Cobb, bracia wykazywali "podobną powagę", a powitanie Kate było "bezbarwne". Informator "Vanity Fair" twierdzi, że księżna jest załamana.

Szczerze mówiąc, myślę, że Kate źle to wszystko potraktowała. Ona, Harry i William, byli kiedyś tak szczęśliwym trio, uważa, że to, co się stało, jest bardzo smutne.

Mimo wszystko, królowa zdaje się być po stronie Meghan i Harry'ego i aktywnie pracuje nad utrzymaniem ich w rodzinie. Być może William i Kate postąpią podobnie?

MŁ