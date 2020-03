Anna Lewandowska i Robert Lewandowski mieszkają obecnie w Niemczech. Sytuacja w tym kraju nie jest jednak wcale lepsza niż w Polsce. W związku z wiadomym zagrożeniem już od kilku dni przezorni sportowcy nie posyłają małej Klary do przedszkola. Zamiast tego ciężarna trenerka i jej mąż spędzają wartościowy czas w swoim gronie. Wspólne rodzinne chwile trenerka relacjonuje na swoim Instagramie.

Klara Lewandowska jest ulubienicą polskich internautów. Koniecznie obejrzyjcie nasze wideo!

Klara Lewandowska motywuje do treningów

W związku z problemami, z jakimi od kilku miesięcy boryka się świat, gwiazdy i celebryci zachęcają swoich obserwatorów do pozostania w domach. To jednak wcale nie oznacza siedzenia na kanapie i oglądania seriali. Jak już pisaliśmy, Doda zainspirowała swoich fanów do treningów z wykorzystaniem papieru toaletowego. Na aktywne spędzenie czasu stawia oczywiście także Anna Lewandowska, która udostępnia propozycje ćwiczeń możliwych do wykonania bez konieczności odwiedzenia siłowni. Nie od dziś jednak wiemy, że również dwuletnia Klara jest świetną kompanką wszelkiego rodzaju sportowych przedsięwzięć. Córka Roberta Lewandowskiego idzie bowiem w ślady mamy i również motywuje instagramowych obserwatorów do treningów:

Wyzwanie #stathome dzień 3/14. Moja mała również chce Was zmotywować. Burbees w wydaniu Klary - napisała Anna Lewandowska.

Trzeba przyznać, że córka sportowców naprawdę świetnie sobie radzi jako trenerka. Swoją sprawnością dziewczynka mogłaby zawstydzić niejednego dorosłego. Obserwatorzy Anny Lewandowskiej także bardzo pozytywnie zareagowali na motywację dwulatki, czego dowodem są zamieszczone przez nich komentarze:

Super! Też chcę kiedyś taką motywatorkę córkę.

Ćwiczę z Klarunią, podoba mi się jej energia.

Ja ledwo to ćwiczenie wykonuję!

A Was zmotywowała córka Ani Lewandowskiej? Przyłączycie się do wyzwania domowych treningów?

