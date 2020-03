W związku z obecną sytuacją w kraju polskie gwiazdy zachęcają fanów do rozwagi, zadbania o bezpieczeństwo swoje i bliskich oraz pozostania w domu. Taki apel wystosowała już Julia Wieniawa oraz uwięziona na Bali Klaudia El Dursi. Czas w domowym zaciszu ze swoimi psimi przyjaciółmi, spędza także Agnieszka Woźniak-Starak. Co jednak zrobić, kiedy znudzi nam się już oglądanie seriali na Netfliksie i czytanie książek?

Doda proponuje fanom trening w domowym zaciszu. Potrzebujesz tylko papieru toaletowego.

Doda zachęca fanów do ćwiczeń w domu

Z racji tego, że zamknięte są kina, teatry oraz restauracje, gwiazdy dzielą się ze swoimi fanami inspiracjami na spędzanie wolnego czasu w domu. Niedawno pisaliśmy o tym, że Doda była oburzona zachowaniem studentów, którzy w obliczu zagrożenia zorganizowali imprezę. Diwa postanowiła więc zaproponować swoim obserwatorom zdrową alternatywę spędzania czasu w domowym zaciszu. Co prawda siłownie w Polsce są nieczynne, ale to przecież nie powód, by rezygnować z aktywności fizycznej. Doda ma na to świetny sposób!

Gwiazda udostępniła bowiem na swoim InstaStories film, na którym pokazuje ćwiczenia z wykorzystaniem papieru toaletowego:

Witajcie kochani! Dzisiaj, ponieważ siedzimy w domu (...), i wiadomo, że czasami człowiekowi siada na głowę, postanowiłam zaprezentować zestaw ćwiczeń, który możemy wykonać w domu z pomocą tego, co mamy teraz w Polsce w każdym w domu najwięcej - powiedziała.

Piosenkarka zaprezentowała rozgrzewkę oraz serię ćwiczeń z wykorzystaniem papieru toaletowego, a dzielnym asystentem i kamerzystą artystki był jej mąż Emil.

Doda inspiracją dla fanów

Miłośnicy diwy poszli jednak o krok dalej. Ci, którym nie udało się jeszcze zaopatrzyć w odpowiednią liczbę rolek, postanowili do treningów wykorzystać to, co akurat mają pod ręką: makaron lub baniaki z wodą. W tle fani piosenkarki oczywiście puścili sobie największe przeboje Dody. Artystce tak bardzo spodobała się kreatywność obserwatorów, że ich treningowe patenty udostępniła na własnym InstaStories. Zdjęcia zobaczyć możecie w naszej galerii.

Jak widać, potrzeba jest matką wynalazków, a fakt pozostania w domu nie musi oznaczać jedynie siedzenia na kanapie. Plotek popiera inicjatywę kreatywnych treningów w domowym zaciszu!

