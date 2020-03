Adam Małysz z książką na kanapie zaczyna kwarantannę po powrocie z Norwegii. "Wspólnie zawalczmy o naszą przyszłość"

Adam Małysz, mimo że swoją karierę skoczka narciarskiego zakończył kilka dobrych lat temu, to kibice i fani go nie opuszczają, a jego profile w mediach społecznościowych są najlepszym tego dowodem. Adam nie porzucił swojej pasji do skoków i wciąż regularnie śledzi poczynania swoich kolegów po fachu. Ostatnio wybrał się do Norwegii, gdzie kibicował Piotrowi Żyle i Kamilowi Stochowi podczas turnieju Raw Air 2020. Sportowcy mieli niemały problem z powrotem do kraju, ze względu na odwołanie wszystkich międzynarodowych połączeń lotniczych. Z pomocą przyszedł rząd, który wysłał po skoczków samolot, co umożliwiło im bezpieczny powrót do domu. Teraz wszyscy muszą przez 14 dni przebywać w domu, żeby upewnić się, że nie złapali żadnej infekcji podczas pobytu za granicą. Adam Małysz pochwalił się fanom, co będzie robił w tym czasie.

Adam Małysz na kwarantannie

Adam Małysz już szczęśliwie dotarł do swojego domu w Wiśle, gdzie jak się okazuje, ma zamiar poświęcić się lekturze. Skoczek opublikował zdjęcie na Instagramie, na którym leży na kanapie i czyta książkę. Właśnie w ten sposób były skoczek ma zamiar spędzić ten wolny czas. Nadrobi wszystkie książkowe zaległości.

Po powrocie z Norwegii zastosowałem się do zaleceń Ministra Zdrowia i postanowiłem, że najbliższy okres poświęcę na odpoczynek, spędzanie czasu z bliskimi i zajmę się czynnościami, na które nigdy nie mam czasu. Tak więc zabrałem się za czytanie książek, które do tej pory cały rok leżały na półkach- pisze skoczek.

Przy okazji apeluje do fanów, żeby tak jak on zostali w domu.

Tobie też polecam, żebyś w końcu się zrelaksował. #zostanwdomu i zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Wspólnie zawalczmy o naszą przyszłość- podsumował Małysz.

A jakie są wasze plany na zabicie czasu?

