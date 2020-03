Gdy śpiewała "List do matki" w "Szansie na sukces", wszyscy płakali. Teraz wraca w "The Four. Bitwa o sławę"

Przed nami drugi odcinek "The Four. Bitwa o sławę" i już wiemy, że jego gwiazdą będzie Małgosia Markiewicz. Być może jej nazwisko brzmi dla was znajomo. W wieku trzynastu lat Małosia wygrała bowiem „Szansę na sukces”. Wtedy zaśpiewała utwór "List do matki" Violetty Villlas, a jej wykon wzruszył całą Polskę do łez.

Czy teraz będzie podobnie?

Kim jest Małgosia Markiewicz?

Po zwycięstwie w "Szansie na sukces" Małgosia Markiewicz zaczęła robić karierę. Jako nastolatka miała szczęście występować na koncertach w USA razem ze słynną Hanką Bielicką. Po sukcesach związanych z wygraną finału „Szansy na sukces” oraz nagrodą za debiut na Festiwalu w Opolu pracowała z Piotrem Rubikiem. Efektem tej współpracy była diamentowa płyta za album „Psałterz wrześniowy”.

Potem Małgosia wygrywała nagrody na największych polskich festiwalach muzycznych. O jej talencie na łamach czasopisma „Tylko Rock” wypowiadał się sam Czesław Niemen. Co słychać u niej teraz? Przekonamy się w drugim odcink „The Four. Bitwa o sławę” w sobotę o 20:05 w Polsacie. A tymczasem możecie zobaczyć fragment jej występu.

Myślicie, że Małgosia oczaruje jurorów?

