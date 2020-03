KaCeZet poprosił Quebonafide o pracę. Reakcja rapera? Mąż Margaret poczuł się rozczarowany

KaCeZet był znany w środowisku muzycznym jako producent, jednak medialną popularność przyniósł mu dopiero związek z Margaret. Para przez dłuższy czas ukrywała swoje uczucie, ale z czasem zaczęła pokazywać się wspólnie w mediach społecznościowych, tym samym oficjalnie potwierdzając swoją relację. Kilka miesięcy temu Margaret ogłosiła przerwę w karierze, jednak nikt nie spodziewał się, że w tym czasie wraz z KaCeZetem weźmie ślub w Peru. Para pobrała się w tajemnicy, a przysięgi składała w dżungli wśród tamtejszych szamanów. Teraz obydwoje wrócili do pracy, czego efektem jest najnowsza piosenka Margaret "Przebiśniegi", której producentem jest właśnie jej mąż. Jak się okazuje, ten poprosił o współpracę Quebonafie. Niestety, jak na razie bez skutku, o czym opowiedział na swoim Instagramie.

KaCeZet poprosił Quebonafide o współpracę

Na jednym z Instastories KaCeZet zamieścił screen wiadomości, którą wysłał do Quebonafide.

Marzę o wielkiej karierze, a sama się nie zrobi przecież prawda? - podpisał screen mąż Margaret.

O co takiego poprosił Quebo? Z wiadomości, którą do niego wysłał, domniemamy, że chodziło o wypromowanie muzyki producenta, a także może o wspólną kolaborację.

Hej Panie Kubo. Jestem młodym producentem z Warszawy. Szukam szansy w wielkim świecie. Moje bity są po prostu świetne, elektryzujące, ale też romantyczne. Bardzo amerykańskie, ale mogę zrobić też rosyjskie, jeśli pan woli. Robię muzykę zarówno mechaniczną, jak i elektryczną. Polecam się. Producent Piotr - czytamy w wiadomości wysłanej do Quebo.

Niestety, KaCeZet nie doczekał się odpowiedzi ze strony rapera, o czym poinformował fanów w następnej relacji.

Niestety, ani Princesnokia, ani Kuba nie odpowiedzieli. Zastanawiam się, czy ta moja kariera się w ogóle odbędzie… Mama zawsze mówiła, że jestem najzdolniejszy, ale teraz to już sam nie wiem - napisał zawiedziony KaCeZet.

KaCeZet może liczyć na wsparcie nie tylko swojej małżonki, ale również fanów, którzy w utworzonej przez niego ankiecie jednogłośnie stwierdzili, że i tak zrobi karierę.

KaCeZet instagram.com/kacezet

Myślicie, że ta akcja to niewinny żarcik, czy zapowiedź kolejnego tajemniczego projektu z Quebonafide? Ten przyzwyczaił już nas do tego, że z nim to nigdy nic nie wiadomo.

