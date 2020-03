domrosa pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

To straszne! Co myślała sobie dziewczyna kilkuletnia, zanim dowiedziała się, ze jej mama nie żyje? Co jej mówiono przez kilka lat? Że mamusia koncertuje? Jak ona się czuła? To straszne, co jej rodzina zafunowała - poczucie opuszczenia. Nie smutek z tragedii, lecz właśnie poczucie opuszczenia przez matkę. Dzieci też muszą wiedzieć o śmierci i mieć szansę przeżyć żałobę.