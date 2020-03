Monika Zamachowska krytykuje program "Ameryka da się lubić"

tkslazek pół godziny temu Oceniono 2 razy -2

Żyjemy w czasach tak zwanych przesuniętych kompetencji. Zwykle przejawiają się one tym, że aktorzy, celebryci a do tego liczne gwiazdy jednego sezonu, produkowane na pęczki przez współczesną popkulturę, wypowiadają się na każdy możliwy temat, niespecjalnie przejmując się tym, czy w ogóle się na sprawie znają.

Oczekiwać np. od pani Tokarczuk, że powie coś odkrywczego lub przynajmniej dorzecznego w sprawach polityki, to tyle, co oczekiwać od pana Brudzińskiego, iż ex cathedra będzie rozsądnie i fachowo osądzał literaturę.



No i mamy co mamy - byle bezrobotny debil od klaunowania w żenujących programach telewizyjnych raczy nas ''przemyśleniami'' na temat światowej polityki prezydenta światowego potentata. Do wpędzenia tej sytuacji w sam środek oparu absurdu brak jedynie wypowiedzi Kingi Rusin.

Czekamy.