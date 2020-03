Qczaj opowiedział Wellman o gwałcie, który przeżył w dzieciństwie. 'Dziś wiem, że ochroniłem siostry'

selena-0 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

oskarżam jego matkę . ...może nawet wiedziała, oskarzam, bo była samolubna i okrutna, zostawiła go potem i wyjechała do Stanów. Oskarżam wszystkie takie bezduszne matki, które po takim czymś zawsze w większości bronią oprawców mężów . lub takie matki, które oddają małych synów w ręce pedofila księdza i potem gdy dowiedzą się prawdy ...wciąż bronią pedofila. W sytuacji Kuczaja , to on wie jaka była prawda, czy był w stanie się z tym uporać czy nie , ale na pewno nie miał pomocy ze strony matki. Nie miał też siły to zgłosić gdzieś wyżej, ale sądzę, ze nic by to nie dało w tym góralskim, pijackim, katolickim zadupiu,