Blanka Lipińska i Baron potwierdzili romans? Wskazują na to listy ich zakupów. "W domu czeka wino, kapusta, jajka i cebula"

Love is in the air! I chyba nie może już dłużej żyć w ukryciu. Od kilku tygodni spekulowano, że pisarka erotyczna Blanka Lipińska i gitarzysta z zespołu Afromental mają się ku sobie. Nasz informator zdradził, że 35-latka wpadła po same uszy! Jak to zwykle w polskim show-biznesie bywa, oboje do niczego się nie przyznają. Do czasu. I ten czas właśnie minął.

Blanka Lipińska i Baron potwierdzili związek?

Wszystko zaczęło się od wideo, które pisarka opublikowała na swoim InstaStories. Poinformowała internautów, że w związku panującą w kraju sytuacją planuje zrobić zapasy żywności. Na jej liście znalazło się: wino, cebula, jajka i kapusta kiszona. Nie jesteśmy pewni, jaką potrawę można przygotować z tych produktów, ale chętnie się dowiemy.

Kilka godzin później swoje InstaStories opublikował Aleksander Milwiw-Baron, czyli rzekomy partner Lipińskiej. I tutaj zaczęło się robić gorąco. Gitarzysta również wybierał się na zakupy, a co znalazło się na jego liście? Wino, cebula, jajka i kapusta kiszona.

Czy to oznacza pierwsze potwierdzenie ich związku? Myślimy, że tak. Para jest już gotowa, aby powiedzieć światu: tak, jesteśmy razem. Jednak to nie koniec tej miłosnej sytuacji. Kiedy ich listy zakupów rozniosły się po internecie, Blanka opublikowała kolejne wideo.

Ja lecę do domu, gdzie czeka już na mnie wino, kapusta kiszona, jajka i cebula. Cudownego popołudnia, Kochani.

A Wy, co myślicie? Już niedługo zobaczymy ich pierwsze zdjęcia ze ścianek? No i może macie jakieś pomysły, co to za intrygująca potrawa. Eliksir miłości?

