Julia Wieniawa - zgodnie zresztą z przewidywaniami - świetnie sobie radzi na parkiecie. Choć sama przed pierwszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" pokazywała, jak bardzo jest zestresowana, na wizji tego w ogóle nie widać, co następnie przekłada się na fenomenalną punktację młodej gwiazdy. Julka ostatnie godziny przed drugim odcinkiem również spędza na treningach, ale nie tylko. Zdradziła, co robi pomiędzy próbami.

REKLAMA

Julia Wieniawa na parkiecie ze Stefano - sam ogień

Na InstaStory Julki pojawiło się krótkie nagranie z ostatnich kostiumowych prób przed piątkowym - wyjątkowym - "Tańcem z Gwiazdami". Wyjątkowym, bowiem tym razem "Taniec" odbędzie się przy zupełnie pustej ze względów bezpieczeństwa publiczności.

Zobacz wideo Wieniawa trenuje ze Stefano Terrazzino

Gwiazdy będą musiały zrobić zatem wszystko, żeby zatrzymać widzów przy telewizorach. Patrząc na ruchy Julki i Stefano nie mamy wątpliwości, że akurat im uda się to bez najmniejszego problemu.

Julia Wieniawa pomaga siostrze

Jednak treningi treningami, a po próbach trzeba się zrelaksować. Julia ma teraz w rodzinnym domu dodatkowy obowiązek, ponieważ jej młodsza siostra nie może chodzić do szkoły. To jednak nie zwalnia Kornelii z obowiązku odrabiania lekcji. Julka pokazała, jak siostra ćwiczy pisanie i "nadrabia zaległości". Lekko nie jest, bo - jak może jeszcze pamiętacie - nauka pisania to sprawa trudna. Wierzymy jednak, że Kornelka przetrwa ten etap.

Na szczęście, tylko Kornelia potrzebuje pomocy z lekcjami. Pozostałe siostry Julii Wieniawy są starsze i swoje "szkolne sprawy", w przy których Julka byłaby pomocna, dawno mają już za sobą.

Będziecie oglądać wieczorem "Taniec z Gwiazdami"?