Meghan i Harry chcieli uciec od świata mediów i żyć pozorną normalnością, wychowując w Kanadzie swojego ukochanego synka. Archie jest oczkiem w głowie pary książęcej i to właśnie ze względu na jego dobro, małżonkowie zdecydowali się na rezygnację z pełnienia obowiązków królewskich. Pragną chronić swoją prywatność, czego nie ułatwia im brytyjska prasa. Sympatycy Windsorów wciąż doszukują się u Meghan oznak kolejnej ciąży. Jej ostatnia służbowa wizyta w Londynie rozgrzała atmosferę do czerwoności, a bukmacherzy nie nadążają z przyjmowaniem zakładów. Czyżby rodzina królewska niebawem się powiększyła?

REKLAMA

Zobacz wideo Pamiętacie, jak Meghan i Harry poinformowali świat o narodzinach swojego pierworodnego?

Meghan Markle w ciąży?

Marzec jest dla pary książęcej ostatnim miesiącem, w którym zmuszeni są reprezentować "royalsów" na różnego rodzaju wydarzeniach wagi państwowej. Meghan i Harry przyjechali do Londynu po kilku tygodniach przerwy od obowiązków królewskich. Ich pierwsze oficjalne wyjście od czasu megxitu wzbudziło wiele emocji. Szczególną uwagę zwracało zachowanie zakochanych, którzy wyglądali na niebywale zrelaksowanych i szczęśliwych. Ekspertka od mowy ciała pokusiła się nawet o przeanalizowanie ich gestów, twierdząc, że Harry jest w tej relacji "uległą" stroną.

Nic jednak tak nie interesowało sympatyków pary książęcej jak to, czy Meghan spodziewa się kolejnego dziecka. Choć żadne zmiany fizyczne nie wskazują na to, że Markle jest w ciąży, Brytyjczycy doszukują się własnych teorii, traktując "blask i piękny wygląd" księżnej jako dowód o jej błogosławionym stanie. W Wielkiej Brytanii nastał bukmacherski szał!

Meghan Markle, książę Harry Instagram/sussexroyal

Ostatnie zakłady zdecydowanie sugerują, że za rogiem może czekać nowina o ciąży Meghan, a kiedy to nastąpi, bukmacherzy powinni przygotować się na kolejny sukces - powiedział rzecznik strony, która zajmuje się porównywaniem zakładów.

Na oficjalne stanowisko pary książęcej w tej sprawie będziemy musieli chyba długo poczekać. "Pożegnanie się" z rodziną królewską zdjęło z Meghan i Harry'ego obowiązek dzielenia się ze światem informacją o ewentualnej ciąży amerykańskiej aktorki. A przecież właśnie po to małżonkowie wyprowadzili się do Kanady - by cieszyć się spokojnym życiem, z dala od mediów.

BWO