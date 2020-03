Wiosną ubiegłego roku Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak zostali rodzicami. Na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko, córka. Przypomnijmy, że aktor ma dwóch synów ze związku z Anetą Zając. Para długo ukrywała w tajemnicy przed mediami imię, jakie wybrali dla swojej córki. Zdradzili je dopiero we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to świętowali dwie uroczystości - swój kościelny ślub oraz chrzciny dziecka. Okazało się wtedy, że dziewczynka ma na imię Konstancja.

REKLAMA

Zobacz wideo Mikołaj Krawczyk na planie "Pierwszej Miłości" zakochał się 2 razy. A pamiętacie, jak zaczął się romans Curuś i Farrela?

Sylwia Juszczak pochwaliła się uroczym zdjęciem

Juszczak i Krawczyk nie ukrywają, że tworzą bardzo szczęśliwą rodzinę. Oboje regularnie chwalą się w mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami i pokazują, jak spędzają czas we trójkę. Do niedawna nie pokazywali ujęć, na których widać twarz dziewczynki. Jeden z ostatnich postów Krawczyka, poruszył internautów, a to dlatego, że dumny tata pokazał córkę! Zrobił to przy okazji refleksji na temat technologii. Aktor pobawił się programem graficznym i "przeniósł" siebie, żonę i córkę na wakacje.

Tym razem Konstancją pochwaliła się Sylwia Juszczak. Aktorka wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy nie tylko dziewczynkę, ale też jej starszego brata.

Trzeba przyznać, że to bardzo uroczy obrazek. Fani aktorki z miejsca zabrali się za komentowanie zdjęcia. Nie brakuje komplementów i miłych słów.

Tusia jaka wpatrzona w braciszka.

Ale jaka z boku podobna do mamy - piszą.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Sylwia Juszczak pokazała zdjęcie z synem. Nataniel już przerósł mamę. "Mój mały synek"

Też widzicie to podobieństwo?

MŁ