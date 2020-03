Julia Wieniawa od kilku lat nie schodzi z pierwszych stron gazet. Kolorowa prasa ch皻nie rozpisuje si o 篡ciu prywatnym m這dej aktorki. Jej zwi您ek z Antkiem Kr鏊ikowskim by swego czasu jednym z najgor皻szych temat闚 w polskim show-biznesie. Potem nie mniejsze emocje wzbudza kr鏒ki romans Wieniawy z Baronem. Cho gwiazda od d逝窺zego czasu jest singielk, tabloidy wci捫 wypominaj jej by造ch partner闚. Co na to Julia?

