cerrie35 5 minut temu 0

Zgadzam się z Wojciechowską. To nie wirus jest największym zagrożeniem. To ludzie sami dla siebie są największym niebezpieczeństwem. Ale to tylko jest mały pokaz tego, co by się z ludźmi działo, gdyby NAPRAWDĘ wybuchła w Polsce epidemia i problem dotyczyłby tysięcy zarażonych ludzi. Przecież to byłby wtedy prawdziwy armagedon. Ale nie z powodu epidemii, ale ludzi którzy w akcie paniki zaczęliby się zachowywać jak dzikie zwierzęta, a nie jak ludzie. W dodatku premier w wystąpieniu wczoraj mówił, że mają wszystko pod kontrolą. A chwilę potem rzecznik warszawskiego szpitala mówił, iż już nie przyjmują chorych, bo po pierwsze strach przed epidemią, a po drugie brak środków do walki z nią? Zamiast rozsiewać panikę, lepiej cieszmy się, że to nie jest epidemia na miarę armagedonu, bo wtedy nawet szpitale byłyby w ciemnej d*pie.