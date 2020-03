joasia.skora godzinę temu Oceniono 2 razy 2

TABLOID pokazał zdjęcie dowodu. Sam. Wam też zdjęcia dowodów krążą po sieci bez Waszego udziału?

A poza tym - na jej miejscu tak nie zapierałabym się, bo jeśli ma 42 lata, to niestety wygląda o wiele starzej niż na swój wiek. Ja mam 45 i nie wierzę, że ona jest młodsza ode mnie. Noł łej. Nawet ja tak nie wyglądam, chociaż rzekomo jestem starsza. Skoro jest taka młoda, to po co było invitro z pierwszymi dziećmi? Naprawdę przed trzydziestką było aż tak źle, że in vitro było ostatnią szansą? I dlatego w wieku 42 lat nadal jakoś zaszła w ciążę? Oj, Gonia, Gonia...