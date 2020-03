Maria Sobocińska zagra dla Netflixa w serialu o seksie. Sprawdzamy, kim jest piękna i utalentowana aktorka

O Marii Sobocińskiej zrobiło się głośno dzięki jej roli w filmie "Pan T.". Aktorka była nominowana do Polskich Nagród Filmowych, powszechnie znanych jako Orły, za główną rolę kobiecą. Niestety, statuetkę sprzed nosa zgarnęła jej genialna Aleksandra Konieczna, która zachwyciła rolą w "Bożym Ciele". Jeszcze głośniej może się zrobić o Sobocińskiej, gdy na Netflixie pojawi się serial "Sexify" z jej udziałem.

Maria Sobocińska: życie prywatne

Maria urodziła się 24 lutego 1996 roku. Jest córką aktorki Hanny Mikuć, którą możecie kojarzyć z serialu "M jak Miłość", oraz operatora Piotra Sobocińskiego, który był nazywany jednym z najzdolniejszych operatorów filmowych swego pokolenia. Ojciec Marii zmarł, gdy miała zaledwie 5 lat, w 2001 roku, a dla całej branży jego odejście było niemałym zaskoczeniem.

Po sukcesie filmu "Trzy Kolory. Czerwony" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, który otrzymał nominację do Oscara, Sobociński trafił do Hollywood, gdzie dostał się do elitarnego kręgu "polskiej mafii" operatorskiej. Grupie powierzano udział w wielomilionowych produkcjach.

Aktorka ma dwóch starszych braci: Piotra i Michała Sobocińskich. Bracia Marii, podobnie jak jej tata i dziadek, są operatorami filmowymi. Pracowali przy nagradzanych produkcjach, np. "Cicha Noc", "Bogowie" czy "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

Maria Sobocińska: kariera

Sobocińska w 2018 roku ukończyła Wydział Aktorski na Akademii Teatralnej w Warszawie. Aktorka zadebiutowała na dużym ekranie w 2016 roku, występując w filmie "Wołyń" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Ma na koncie kilka epizodycznych ról, m.in.: w serialu TVN "Pułapka", filmach "Miłość jest wszystkim" albo "Kler". Pierwszą większą rolę otrzymała w dramacie "Wszystko dla mojej matki".

W najnowszym filmie Marcina Krzyształowicza "Pan T." wcieliła się w główną rolę, za którą otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Filmowej. W tym obrazie zagrała w kilku odważnych rozbieranych scenach u boku Pawła Wilczaka.

Maria Sobocińska w "Sexify" Netfliksa

Maria Sobocińska zagra u boku Aleksandry Skraby i Sandry Drzymalskiej w kolejnym po "1983" polskim serialu Netflixa. "Sexify" ma być zabawną opowieścią o dojrzewaniu i odkrywaniu seksualności współczesnych, młodych dziewczyn.

Główne bohaterki zakładają studencki start-up, biorąc udział w prestiżowym konkursie. Przez Sexify chcą, przeprowadzić rewolucję seksualną, dzięki czemu na własnej skórze odkrywają tajniki seksu.

Premiera ośmioodcinkowego "Sexify" jeszcze w tym roku.

Jesteście ciekawi tej produkcji?

