Jenna Dewan urodziła! Była partnerka Channinga Tatuma podzieliła się zdjęciem z noworodkiem. "Witaj na świecie, aniołku"

Jenna Dewan dwa lata temu, po rozstaniu z Channingiem Tatumem, związała się z aktorem Stevem Kazee. Para niedawno się zaręczyła i właśnie na świecie powitała swoje pierwsze dziecko. Na Instagramie aktorka pochwaliła się zdjęciem z noworodkiem.

Jenna Dewan urodziła

Aktorka i tancerka chętnie pokazuje swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Teraz za pośrednictwem Instagrama przekazała kolejną radosną wiadomość. Jenna dodała zdjęcie, na którym trzyma maluszka. Tym samym ogłosiła narodziny syna Calluma Michaela Rebela Kazee.

Tak po prostu, nasze serca eksplodowały. Witaj na świecie, aniołku! Callum Michael Rebel Kazee 3/6/20 - napisała Dewan pod fotografią.

Jenna jest już mamą 6-letniej Everly, która jest owocem związku z byłym mężem, Channingem Tatumem. Jenna i Channing poznali się na planie filmu "Step Up: Taniec zmysłów" w 2006 roku. Trzy lata później para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Do rozpadu ich związku doszło w 2018 roku, a rozwód nie należał to najłatwiejszych. Aktorka wydała książkę zatytułowaną "Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day", w której wyznała, że związek z Tatumem przestał ją cieszyć. Relacja stała się toksyczna nie tylko dla niej, ale i dla ich córki.

Mimo że byli małżonkowie podobno kłócą się o opiekę nad dzieckiem, to Channing pozytywnie zareagował na wieść o ciąży Jenny. Podobno aktorka bardzo chciała, by były mąż, ojciec jej córeczki, dowiedział się o ciąży, zanim informacja dotrze do mediów.

Na szczęście rodzice Everly znaleźli szczęście u boku nowych partnerów. Podczas sesji zdjęciowej partner Jenny, aktor Steve Kazee poprosił ją o rękę. Zaś Channing Tatum związał się z popularną piosenkarką Jessie J. Para niechętnie dzieli się kulisami ich relacji, ale ostatnio wokalistka udostępniła romantyczne nagranie.

