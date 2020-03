Robert Gawliński już tak nie wygląda. Lider Wilków przeszedł ogromną metamorfozę. Z nową fryzurą trudno go rozpoznać

Tego nikt się nie spodziewał! Robert Gawliński, który do tej pory mógł się pochwalić długimi brązowymi włosami, zdecydował się na zmianę wizerunku. Na najnowszych zdjęciach na Instagramie widać, że muzyk ma teraz krótkie włosy w zupełnie innym kolorze.

Robert Gawliński pokazał nową fryzurę

Lider zespołu Wilki został teraz krótkowłosym blondynem, co widać na najnowszych fotografiach na Instagramie zespołu. W takim wydaniu Robert Gawliński pokazał się fanom podczas występów w ramach trasy koncertowej, podczas której Wilki zabrały swoich miłośników w prawdziwą podróż do przeszłości. Grupa prezentuje bowiem cały swój materiał z 1992 roku z debiutanckiej płyty.

Być może metamorfoza artysty również ma związek z przeszłością i tym razem jest zapowiedzią powrotu grupy do roku 1999. Wtedy wyszedł bowiem krążek Roberta Gawlińskiego "Gra", na którego okładce muzyk również miał krótkie blond włosy.

Okładka płyty Roberta Gawlińskiego www.polskirock.eu

Na razie jednak artysta nie zdradził powodów swojej metamorfozy. Jego fani nie kryli jednak zaskoczenia, gdy na profilu Wilków na Instagramie pojawiło się krótkie nagranie wideo. Właśnie wtedy muzyk pokazał się w nowej fryzurze po raz pierwszy.

Nie poznałam pana, panie Robercie.

Gdzie są pana włosy?

Fajna fryzura, ja bym jeszcze rozjaśniła na biało - piszą fani.

Co ciekawe, gdy fanki przyznały, że już tęsknią za jego dawną fryzurą, Robert otwarcie przyznał, że on nie. Wygląda więc na to, że nie należy spodziewać się powrotu do jego dawnego image'u.

