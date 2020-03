Agata Rubik zajada wegańskie hamburgery z mężem i dziećmi. Przy okazji weszła w polemikę z fanką na temat jedzenia mięsa

Agata Rubik przyzwyczaiła już nas do tego, że chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych swoje życie prywatne. Na jej profilu nie brakuje rodzinnych zdjęć z domu, czy przeróżnych wyjazdów.

Modelka tym razem pokazała, jak z mężem i dziećmi świętują Dzień Mężczyzn. Przy okazji zdradziła nawyki żywieniowe Piotra Rubika.

Agata Rubik świętuje Dzień Mężczyzn

10 marca, tuż dwa dni po Międzynarodowym Dniu Kobiet przypada Dzień Mężczyzn. Święto jest zdecydowanie mniej celebrowane w Polsce, a to za sprawą przypadającego na 30 września Dnia Chłopaka. Agata Rubik należy jednak do tego wąskiego grona osób, które 10 marca świętują. Modelka z mężem i dziećmi tego wieczoru wybrali się na wegańskie hamburgery, co oczywiście zrelacjonowała w sieci. Przy okazji nawiązała do jedzenia mięsa. Modelka uważa, że prawdziwi mężczyźni nie muszą wcale jeść mięsa i jest to jedynie stereotyp.

Kiedyś wmawiano nam, że prawdziwi mężczyźni jedzą steki i hamburgery! Mój Mężczyzna lubi hamburgery, ale tylko te wegańskie, a wierzcie mi na słowo- niczego mu nie brakuje! Wszystkim mężczyznom polecam więcej roślinek na co dzień! Poczujecie różnice, Wasze kobiety też! Miłego świętowania!- pisze pod postem Rubik.

Internautka naśmiewa się z Piotra Rubika

Jedna z fanek nie zgodziła się z modelką i zaznaczyła, że pracujący fizycznie mężczyzna musi jeść mięsa w przeciwieństwie do artystów.

Artysta może tak jeść, ale mężczyzna pracujący fizycznie potrzebuje siły, więc tylko dużo mięsa. Mój tata, były górnik słysząc ten wpis, ale się uśmiał. Mówi, że chciałby Pana Piotra zobaczyć gdzieś np. na budowie, gdy trzeba coś podnieść ciężkiego, już to sobie wyobraziłam- napisała internautka.

Na odpowiedź modelki nie trzeba było długo czekać.

Śmiech to zdrowie! Ale polecam zaprosić tatę na weekend i obejrzeć wspólnie film dokumentalny na Netflixie "The Game Changers"- odpowiedziała.

Która z Pań ma racje?

