Agnieszka Woźniak-Starak zapowiada swoją nową audycję radiową. "Trochę się stresuję"

Agnieszka Wożniak-Starak ma za sobą trudny czas. W sierpniu ubiegłego roku, jej mąż Piotr Wożniak-Starak tragicznie zginął na jeziorze Kisajno. Od tamtej pory prezenterka zniknęła z show-biznesu, czemu nie ma się co dziwić. Kilka miesięcy po tragedii zdecydowała się wrócić do pracy zawodowej. Nie zobaczymy jej w programach rozrywkowych, jakie do tej pory prowadziła, a usłyszymy ją w Newonceradio. Premiera jej audycji "Life Balance" już w środę 11 marca o 16:00. Powrót do pracy jest dla Agnieszki Wożniak-Starak niemałym stresem.

Agnieszka Woźniak-Starak stresuje się powrotem do pracy

Agnieszka Wożniak-Starak będzie prowadziła audycję, gdzie poruszy ważne, życiowe tematy. Nie ukrywa, że stresuje się powrotem.

Jutro o 16:00 na żywo w Newonceradio premiera mojej audycji "Life Balance". Trochę się stresuję, bo co tydzień będziemy podejmować ważne, życiowe tematy, co zawsze wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy tak samo jak, ja szukają odpowiedzi na różne pytania, znajdą w tych rozmowach coś wartościowego - zaczęła swój wpis prezenterka.

Mimo wszystko Agnieszka Wożniak-Starak cieszy się, że ponownie będzie mogła spełniać się jako dziennikarka. Zdradziła, że jej pierwszy gość będzie wyjątkowy, jednak nie chce zdradzić dokładnie, kto nim będzie.

Cieszę się, że wracam do radia. I że w pierwszej audycji porozmawiam właśnie z nią. Nie chcę zdradzać za dużo, więc powiem tylko tyle, że ma na imię Magda i jej historię powinni poznać wszyscy. Do usłyszenia! - dodała.

Mało kto wie, że Agnieszka Wożniak-Starak swoją dziennikarską karierę zaczynała właśnie w radiu. W latach 2003-2004 była związana z Radiową Jedynką, gdzie prowadziła poranną audycję "Obudź się". Kilka lat później, wraz z Kubą Wojewódzkim współprowadziła audycję "Zwolnienie z WF-u" na antenie Eska Rock. Będziecie słuchać jej nowej audycji?

RG