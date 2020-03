Kamil Kuroczko znany jest głównie z udziału w programie "Dancing with the Stars". Już od kilku lat pod jego czujnym okiem trenują gwiazdy telewizji Polsat, by zmierzyć się w najpopularniejszym tanecznym show. O Kamilu głośno było również za sprawą związku z aktorką, Joanną Opozdą. Para chętnie chwaliła się swoją miłością w mediach społecznościowych, jednak uczucie nie przetrwało próby czasu, a byli kochankowie odnaleźli swoje szczęście obok innych partnerów. Czym Kuroczko zaskoczył swoich fanów, a szczególnie fanki? Zdjęciem sprzed lat! Wiele osób w tym nastoletnim chłopcu nie rozpoznało przystojnego tancerza.

Zobacz wideo Pierwszy odcinek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami! Jak poradziła sobie Julia Wieniawa?

Nastoletni Kamil Kuroczko jako "gangster"

Kamil Kuroczko udostępnił na Instagramie świąteczny post. Tancerz postanowił docenić obecność kobiet na tym "męskim świecie" i 8 marca złożył wszystkim paniom życzenia.

Drogie Panie, najlepszego, nie tylko w Dniu Kobiet! This is the Man’s World but it would be nothing, without a Woman or a Girl - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych gwiazdor.

Jednak to nie słowa Kamila zrobiły na internautach największe wrażenie, a fotografia sprzed lat, którą zdecydował się opublikować. Wizerunek młodego Kuroczko mocno odbiega od jego teraźniejszego wyglądu. Zresztą sami zobaczcie!

Tancerz zapytany o to, ile miał lat na archiwalnej fotografii, przyznał, że był to okres jego dorastania. Widać, że w tym wieku miał słabość do "gangsterskich stylówek", co zauważyła jedna z fanek:

Ożesz Ty, w mo*dę. Co to za gangster!?

Kamil Kuroczko Instagram/ @kamilkuroczko

Instagramowicze nie mogli uwierzyć, że chłopiec ze zdjęcia to popularny dziś gwiazdor Polsatu. Fotografię Kamila skomentowała również jego aktualna taneczna tancerka, Nicole Bogdanowicz:

Nie poznałam!!!

A Wy widzicie podobieństwo? Śmiemy twierdzić, że czas Kamilowi służy.

