Eurowizja 2020: Alicja Szemplińska nagrała poruszający teledysk do piosenki "Empire". Internauci są zachwyceni

Alicja Szemplińska nie tylko wygrała 10. edycję programu "The Voice of Poland", ale także zwyciężyła, biorąc udział w programie "Szansa na sukces". Laureatka "Szansy..." będzie reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. 17-letnia artystka zamieściła w sieci teledysk do piosenki, którą wykona w Rotterdamie.

Alicja Szemplińska opublikowała teledysk do piosenki na Eurowizję 2020

Młoda wokalistka posługuje się na Eurowizji tylko imieniem. Piosenka "Empire",to utwór, dzięki któremu wygrała "Szansę na sukces". Na oficjalnym kanale "Eurovision Song Contest" na YouTube opublikowano wideoklip Alicji.

Premiera teledysku miała miejsce 9 marca, a już ma ponad 250 tysięcy wyświetleń i mnóstwo komentarzy. Internauci z całego świata są zachwyceni klipem i samym utworem.

Niesamowity glos, piękna dziewczyna, emocjonalny teledysk i cudowne przesłanie...

Jest wspaniała! Naprawdę chcę, żeby odniosła sukces. Jest jedną z moich faworytek w tym roku.

To może być piosenka do filmu o Jamesie Bondzie! - piali internauci.

W tym roku zmienił się sposób wybierania reprezentanta Polski na Eurowizję. Artyści, którzy marzyli o tym, by pojawić się w hali Ahoy w Rotterdamie (eliminacje zaplanowane są na 12 i 14 maja, finał odbędzie się 16 maja), wzięli udział w programie "Szansa na sukces". Katarzyna Dereń, Alicja Szemplińska i Albert Cerny pokonali rywali i to oni stanęli do walki o zwycięstwo. Ostatecznie 17-latka pokonała rywali i będzie reprezentować nasz kraj na 65. Konkursie Piosenki Eurowizji. Alicja na Instagramie podziękowała za oddane głosy i zaufanie.

