Księżna Kate unikała nawiązywania kontaktu wzrokowego z Meghan i Harrym. Konflikt się zaostrza

Królowa Elżbieta, księżna Camilla, książę Karol, księżna Kate, książę William, Meghan Markle i książę Harry spotkali się na mszy w Opactwie Westminsterskim z okazji obchodów Dnia Wspólnoty Narodów. Książę i księżna Sussex na początku roku ogłosili, że odchodzą z rodziny królewskiej, a 31 marca mają ustąpić ze swoich stanowisk. Niespodziewana decyzja zraniła bliskich Harry'ego. Księżna Kate podczas spotkania 9 marca unikała Meghan i Harry'ego, co uchwyciły kamery.

Księżna Kate unikała kontaktu wzrokowego z Meghan i Harrym

Spotkania rodzinne nie należą do najłatwiejszych, zwłaszcza gdy należysz do jednej z najpopularniejszych rodzin na świecie. Podczas publicznych spotkań członków monarchii wszystkie obiektywy są skierowane w ich stronę.

Księżna Kate bardzo oschle powitała Meghan i Harry'ego, którzy przybyli na ostatni tour po Wielkiej Brytanii przed odejściem z dworu. Książę William i jego żona skinęli głowami, witając się z Sussexami. Para książęca w ten sposób zastosowała się do królewskiej etykiety, ale dało się zauważyć, że zrobili to niechętnie. Dodatkowo Kate i William unikali kontaktu wzrokowego z Meghan i Harrym, co wyłapały kamery.

Księżna Kate i książę William w Opactwie zostali posadzeni tuż obok księcia Karola i księżnej Camilli. Dzięki temu Kate była zdecydowanie lepiej widoczna niż Meghan. Czekając na królową Meghan i Harry nawiązali kontakt z księciem Edwardem, gdy w tym czasie księżna Kate rozmawiała z księciem Williamem i hrabiną Wessex.

Podczas tego spotkania dało się zauważyć, że William ignorował młodszego brata. Harry w czasie mszy był bardzo poddenerwowany i rozemocjonowany.

Kiedy księżna Kate dowiedziała się, że Meghan i Harry odchodzą z rodziny królewskiej, poczuła się zdradzona. Zawsze starała się pomóc młodszemu bratu męża, który finalnie tego nie docenił. Żona księcia Williama dodatkowo nie rozmawia z Meghan od czasu "Megxitu".

