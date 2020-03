Taneczne pokazy gwiazd w "Dance, Dance, Dance" są szeroko komentowane przez jurorów. Program z odcinka na odcinek serwuje widzom coraz więcej emocji. Choć show ma charakter typowo rozrywkowy, nie brakuje w nim momentów powagi, a nawet ostrej wymiany zdań, jak w przypadku spięcia pomiędzy Anną Muchą i Kasią Stankiewicz. Krytyka występów piosenkarki mocno podzieliła obie kobiety. Natomiast słowa uznania i pochwały często trafiają pod adres Anny Karczmarczyk. To nic dziwnego, aktorka jest bardzo utalentowaną osobowością medialną, a taneczny partner gwiazdy nie ustępuje jej w niczym. Kim jest Mateusz Łapka?

Przyjaciel Anny Kaczmarczyk nową gwiazdą telewizji?

Anna Karczmarczyk już od lipca 2018 roku jest szczęśliwą mężatką. Aktorka wciąż rozwija się zawodowo i nie mogła odmówić udziału w programie "Dance, Dance, Dance", ponieważ występy na parkiecie sprawiają jej ogromną przyjemność, ale to wcale nie ukochany mąż towarzyszy kobiecie w tej tanecznej telewizyjnej podróży. Gwiazda zdecydowała się zaprosić do duetu swojego przyjaciela, Mateusza Łapkę i to właśnie z nim walczy o zwycięstwo. Kim jest 29-latek?

Mateusz Łapka z zawodu jest aktorem. Ukończył Akademię Teatralną w Warszawie, gdzie studiował razem z Anną. Przyjaciele miło wspominają ten beztroski czas, kiedy wspólnie mieszkali i dzielili się ze sobą każdą porażką i sukcesem. Ich zażyła relacja trwa od kilku lat, choć na swoich życiowych partnerów wybrali zupełnie kogoś innego. Nie przeszkadza to im w treningach i wcielaniu się na scenie w bardzo bliskie sobie, również cieleśnie, postacie. W końcu to ich praca, a małżonkowie aktorów nie mają ku temu żadnych zastrzeżeń.

Mateusz związany jest na co dzień z Teatrem Kwadrat i Teatrem Ateneum w Warszawie. Widzowie mogli go zobaczyć w różnych telewizyjnych produkcjach. Grał między innymi w serialu: "Ojciec Matuesz" czy "Klan". Prywatnie jest mężem Agaty Łapki i szczęśliwym ojcem. Ich syn pojawił się na świecie podczas nagrywania zdjęć do programu.

Myślicie, że Mateusz Łapka ma szanse na to, żeby stać się nową twarzą telewizji? W "Dance, Dance, Dance" radzi sobie naprawdę świetnie!

