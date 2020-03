To koniec Ekipy. Fani są zdezorientowani: Najsmutniejszy moment w tym roku. Czy Friz coś planuje?

cerrie35 13 minut temu 0

W latach 90-ątych nastolatki płakały jak rozpadł się ich ukochany boysband take that. Miałam wtedy jakieś 13 lat. I już wtedy nie rozumiałam dlaczego one tak rozpaczają. Bo już wtedy wydawało mi się to takie głupie i niedorzeczne z ich strony. Ale teraz, w obecnych czasach to już naprawdę jest przerażające, aby młodzi ludzie rozpaczali, bo jakaś grupa innych młodych ludzi prowadząca swój kanał na yoytube przestała to robić. Smutne jakich idoli ma dzisiejsza młodzież. Zastanawiające jest też dlaczego. Dlaczego ci młodzi ludzie potrzebują takich idoli.