cerrie35 21 minut temu Oceniono 1 raz 1

O matko, to jak ja przez cały ostatni tydzień ubierałam się praktycznie na czarno, to znaczy, że np. cały tydzień robiłam swojemu facetowi awantury o byle pierdoły? No bo przecież czerń, więc pewnie same złe rzeczy miałam do przekazania tym samym swojemu facetowi :-P No bez jaj. Żeby po kolorze ubrań wróżyć jak się układa w czyimś związku. Tak to jest jak kończy się gó*no studia i trzeba sobie znaleźć pracę.