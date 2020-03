Edyta Zając padła ofiarą hakera. Oszust próbował wyłudzić pieniądze od znajomych modelki

Edyta Zając jest polską modelką i kandydatką na Miss Polonia 2014, która wzięła również udział w 2. edycji programu TVN "Agent - Gwiazdy". Przypomnijmy, że przez kilka lat była związana z piłkarzem Legii Warszawa, Jakubem Rzeźniczakiem. Para rozstała się jednak w atmosferze skandalu po tym, jak wyszedł na jaw romans sportowca oraz fakt, iż ma on nieślubne dziecko. Obecnie jednak, pomimo będącego w toku rozwodu, małżonkowie wydają się być w stosunkowo dobrych relacjach. Piłkarz wyznał nawet, że żałuje zdrady i zapowiedział, że będzie kibicował modelce podczas jej występów w "Tańcu z gwiazdami".

Edyta Zając ofiarą hakera

Chociaż relacja modelki z Jakubem Rzeźniczakiem uległa poprawie, to Edyta Zając miała ostatnio kolejny powód do zmartwień. Jak się bowiem okazało, padła ona ofiarą hakera. Oszust włamał się na jej konto na Facebooku i porozsyłał do znajomych wiadomości z prośbą o pożyczenie pieniędzy, a dokładnie - tysiąca złotych. Przykrą sytuację modelka opisała na swoim InstaStories:

Ktoś włamał się na moje konto na Facebooku lub to jakiś wirus. Nie używam praktycznie fb – dlatego jeśli ktoś wie, co powinnam zrobić – bardzo proszę o wiadomość.

Całe szczęście, Edycie Zając udało się odzyskać kontrolę nad swoim kontem na Facebooku i zmienić hasło. Mamy nadzieję, że oszust nie zdążył naciągnąć przyjaciół modelki oraz że Edyta Zając więcej nie będzie już musiała borykać się z takim problemem. To nieprzyjemne doświadczenie modelki może być przestrogą dla nas wszystkich. Powinniśmy dbać o bezpieczeństwo w sieci i regularnie aktualizować dane, za pomocą których logujemy się do mediów społecznościowych.

