Kiedy do mediów dotarły informacje, że Blanka Lipińska i Baron są razem, zawrzało. Choć oboje milczeli (i milczą do tej pory) na ten temat, to nasz informator potwierdził, że coś ich łączy. Atmosferę podkręca także miłosna historia każdego z nich.

Blanka Lipińska i Baron są razem

Muzyk kilka miesięcy temu związany był z Julią Wieniawą, która później spotykała się z Michelle Morrone, który zagrał Massimo w filmie "365 dni" na podstawie książki Lipińskiej. Plotkowało się także, że pisarka miała do aktora ogromną słabość i snuto teorie, że to dla niego rozstała się z partnerem. Teraz okazuje się, związek Barona i Blanki robi się coraz bardziej poważny:

Autorka bestsellerowych erotyków wpadła po same uszy - do tego stopnia, że jej nowy ukochany zajmuje w jej życiu coraz więcej czasu i... przestrzeni. Z uwagi na napięty grafik obojga, Baron coraz częściej gości w apartamencie Blanki - zdradził nasz informator.

Głos w sprawie zabrała także osoba z otoczenia pisarki. Wyznała, że Lipińska zaangażowała się w relację z muzykiem, który staje się dla niej bardzo ważny.

Pomieszkuje u niej, bo chcą spędzać ze sobą jak najwięcej czasu, co nie jest łatwe, gdyż są mocno zajęci sprawami zawodowymi. Blanka zachowuje się trochę jak nastolatka i jest, jak sama mówi, na maksa podjarana tym romansem. Opowiada wszystkim tylko o nim i to naprawdę słodkie. Ostatnio "skarżyła się", że Baron bawił się jej telefonem i poprzestawiał jej budziki, przez co prawie spóźniła się na jakieś ważne spotkania. Super się na to patrzy - relacjonuje w rozmowie z nami znajoma celebrytki.

Lipińska i Baron nie potwierdzili jeszcze oficjalnie, że są razem, ale to ponoć również nie jest przypadek, a medialna strategia pisarki, która uważa się za PR-ową ekspertkę.

Blanka dobrze wie, że jej dwuznaczne komentarze tylko podsycają zainteresowanie i zapewniają jej rozgłos. A póki jej film jest w kinach, przyjmie taką promocję z otwartymi ramionami - tłumaczy nasz informator.

Jak widać ta strategia działa. Niezmiennie jednak czekamy na debiut tej pary na salonach!

