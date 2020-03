krystin9 2 godziny temu Oceniono 8 razy 2

"Królowa uznała, ze obecność Meghan i Harry'ego będzie najlepszym pożegnaniem"

Co to za kolejne brednie droga autorko?

Harry jest PREZYDENTEM WSPÓLNOTY NARODÓW a Meghan VICE PREZYDENTEM z nadania królowej, i tę funkcję NADAL zachowują!

I dlatego specjalnie przyjechali na uroczystość.

A co do zdjęć, to William siedział cały czas naburmuszony i obrażony na cały świat, podczas gdy H&M prowadzili ożywioną konwersację!

Są filmy do obejrzenia, nie trzeba oglądać zmanipulowanych zdjęć, zrobionych gdy Harry czyta program. Bo program czytali wszyscy.