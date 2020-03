Księżna Kate w czerwieni na obchodach Commonwealth Day. Pozazdrościła Meghan z soboty?

art_102 2 godziny temu Oceniono 5 razy 1

Dla ścisłości:

- Kate ma mankiety i dodatki z aksamitu, a nie zamszu;

- Meghan nie wystąpiła w głębokiej, morskiej zieleni, tylko w kolorze szmaragdowym, a to zupełnie inny kolor.

- Meghannie występuje ostatni dzień w roli księżnej. Meghan dalej będzie ksieżną.

Reszta ok:)

Co do zainspirowania sie czerwienią Meghan, to tyle to cala na błękitno udała sie do księgarni. Zakładam, że w najbliższym czasie zobaczymy ją na biało, jak Meghan w teatrze i na szmaragdowo:)))