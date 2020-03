Meghan Markle obrażona w telewizji. Brytyjska dziennikarka nazwała księżną "śmieciem z przyczepy"

aniluapo 21 minut temu 0

Za takie słowa powinna być sprawa w sądzie. To niewyobrażalne, że dziennikarka mogła użyć takich słów. Meghan publicznie nigdy nie powiedziała nic złego, nie może się nawet jawnie bronić. Wszystkie informacje o niej są "z jakiegoś źródła", ale nie od niej samej i nie od Harrego. To jest przerażające co media zrobiła tej nieszczęsnej dziewczynie tylko za to, że wg ich standardów nie pasuje do BRK. Zniszczyły, zaszczuły, zmanipulowały opinię publiczną przeciwko niej. Ona nie zrobiła nigdy nic złego! Nic, co można by jej twardo udowodnić. Elegancka, bystra, pracowita, z pomysłem na działalność, elokwentna i otwarta na ludzi, z którymi się spotykała. To co się dzieje jest obrzydliwe, ona nie zasłużyła na coś takiego!