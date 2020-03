Sylwia Juszczak pokazała zdjęcie z synem. Nataniel już przerósł mamę. "Mój mały synek"

Ostatnio pisaliśmy o tym, że Sylwia Juszczak-Krawczyk i Mikołaj Krawczyk w końcu zdecydowali się opublikować wizerunek córeczki. Konstancja przyszła na świat rok temu w marcu. Przypomnijmy, że ze wcześniejszego związku Sylwia ma dwóch synów - Vincenta i Nataniela. Krawczyk jest w bardzo podobnej sytuacji. Z siedmioletniej relacji z Anetą Zając ma dwójkę bliźniaków, Roberta i Michała. Zarówno Sylwia, jak i Mikołaj, starają się utrzymywać swoje prywatne życie dla siebie. Jednak od czasu do czasu publikują zdjęcia ze swoimi pociechami, a wtedy ich fani nie kryją zachwytu.

Sylwia Juszczak-Krawczyk pokazała syna

Aktorka opublikowała na Instagramie fotografię ze swoim synem Natanielem. Było to typowe selfie i do tego wykonane w windzie. Mama oraz syn założyli na siebie luźne ubrania, lecz mimo to, wyglądali bardzo stylowo.

Mój niegdyś mały synek Nataniel już mnie dawno przerósł - napisała dumna Juszczak-Krawczyk.

Pod ich wspólnym zdjęciem pojawiło się oczywiście mnóstwo komentarzy. Nie tylko od fanów, ale również znajomych z branży filmowej.

O matko. Ale świetnie wyglądacie - stwierdziła Anita Sokołowska.

Ale córeczka jeszcze niższa od mamusi... Jeszcze przez chwilkę.

Ale przystojniak - pisali.

Podobnie było w przypadku, gdy Sylwia i Mikołaj opublikowali pierwsze zdjęcie Konstancji.

Ojej, ale Tusia ma fajne pucusie nóżki.

Piękna kobieta, fajny bobas i jakiś facet.

Jaka malutka słodka - pisali.

Wy też lubicie ich rodzinne zdjęcia?

