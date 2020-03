Ilona Ostrowska opowiedziała o ostatnim spotkaniu z Pawłem Królikowskim. Aktorka zdążyła się z nim pożegnać

Paweł Królikowski po długiej walce z chorobą onkologiczną zmarł 27 lutego. Śmierć aktora poruszyła nie tylko jego najbliższych, ale również większość ludzi ze świata show-biznesu, a także jego fanów. Pogrzeb aktora odbył się w czwartek 5 marca. Na pożegnalnej uroczystości zjawiła się oczywiście cała rodzina, tłum przyjaciół, znajomych, w tym także Ilona Ostrowska, z którą Paweł Królikowski przyjaźnił się od kilkunastu lat. Odejście aktora było dla niej wielkim ciosem, o czym też napisała w swoim pożegnaniu, jaki zamieściła na Instagramie. Teraz wspomina ich ostatnie, wspólne spotkanie.

Ilona Ostrowska wspomina ostatnie spotkanie z Pawłem Królikowskim

Ilona Ostrowska w rozmowie z magazynem "Party" wróciła wspomnieniami do jej ostatniego spotkania z aktorem. Zaledwie pięć dni przed jego śmiercią odwiedziła go w szpitalu. Z tego, co mówi aktorka, wnosimy, że już wtedy przeczuwała, że nie jest z nim najlepiej. Jak sama przyznaje, ich rozmowa była bardziej monologiem z jej strony.

Pięć dni przed śmiercią odwiedziłam Pawła w szpitalu. Pogadaliśmy od serca, choć tak naprawdę był to mój monolog. Zdążyłam się z nim pożegnać. Nie wierzę, że go już nie ma, wiem natomiast, że nie jestem w tej żałobie osamotniona - wyznała Ostrowska.

Ilona Ostrowska i Paweł Królikowski przyjaźnili się od kilkunastu lat, jednak to wspólna praca na planie serialu "Ranczo" scementowała ich przyjaźń. Aktor poznał Ostrowską z jej pierwszym mężem. Mimo że jej małżeństwo się rozpadło, nie zaważyło to na ich relacji. Przyjaźnili się i wspierali do samego końca.

RG