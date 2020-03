Jeszcze niedawno księżna Kate i książę William przebywali na terenie Irlandii, gdzie Kate zachwyciła fanów stylizacjami i ugruntowała swój status ikony stylu. Brytyjka pokazała się zarówno w casualowym wydaniu w obcisłych rurkach i pomarańczowym swetrze, jak i w nieco bardziej eleganckiej, błyszczącej kreacji za prawie 8 tysięcy złotych. Przypomnijmy tylko, że to podczas tej wizyty książę William pozwolił sobie na niesławny żart o koronawirusie, a słowa przyszłego monarchy uraziły wielu Internautów.

Księżna Kate sama otworzyła sobie drzwi

Książęca para ledwo wróciła z kilkudniowego pobytu w Irlandii, a już księżna Kate została przyłapana w centrum Londynu. Żona księcia Williama nie umknęła oczom paparazzich, kiedy opuszczała księgarnię Waterstones z torbą pełną książek. Na wypad do sklepu księżna założyła błękitny golf oraz płaszcz tego samego koloru, do których dobrała parę ciemnych jeansów oraz czarne mokasyny.

Księżna Kate najpewniej kupiła książki dla swoich pociech: sześcioletniego George'a, czteroletniej Charlotte oraz niespełna 2-letniego Louisa. Mamie trójki książąt zależy bowiem, by dzieci miały zapewniony właściwy rozwój. To dlatego czyta im przeróżne tytuły, nie wyłączając nawet Harry'ego Pottera.

Jednak to nie zawartość torby księżnej Kate wzbudziła największe zainteresowanie, a fakt, że po wyjściu z księgarni... sama otworzyła sobie drzwi do samochodu (zdjęcie zobaczycie TUTAJ > > >). Przypomnijmy, iż własnoręczne zamykanie za sobą drzwi jest kategorycznie zakazane dla członków rodziny królewskiej. Jest to nie tyle kwestia etykiety, co bezpieczeństwa. Po pierwsze, księżna wyręczyła w ten sposób ochronę, co jest samowolą z jej strony - to ochrona decyduje, czy VIP może wsiąść do samochodu, bo to oni odpowiadają za bezpieczeństwo. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że samochód, którym porusza się Kate, jest wyposażony w automatycznie zamykające się drzwi. Dzięki temu nikt niepowołany nie może dostać się za nimi do środka auta. Możemy więc przypuszczać, że sytuacja, w której księżna Kate podchodzi do otwartego samochodu, była pojedynczym wyjątkiem lub niedopilnowaniem ze strony ochroniarza.

Przypuszczaliście, że księżna Kate nie może otwierać sobie drzwi do samochodu?

JP