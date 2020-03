vichro 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

z całym szacunkiem, ale czego Stankiewicz się spodziewała idąc do programu telewizyjnego, nastawionego na show i na to żeby ludzie gadali, myślała, że będzie milusio i słodko? te programy i ich twórcy, obojętnie czy jest to telewizja polska czy tvn czy polsat muszą robić wszystko żeby przyciągnąć widza, a najlepiej robi się to wywołując i wspierając różnego rodzaju draki pomiędzy uczestnikami i jury, w tańcu z gwiazdami było to samo - czarna mamba kontra justyna żyła, była draka, było show i były kolejne artykuliki na Pudlu czy Plotku, jeśli Stankiewicz nie kuma o co chodzi w tych programach to może niech zajmie się tylko śpiewaniem, bo od strony muzycznej to nic o niej ostatnio nie słychać, a babka ma kawał głosu...