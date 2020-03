Dzień Kobiet: Małgorzata Rozenek chwali się kwiatami od męża, ale to prezent od syna robi wrażenie. "Zdolny chłopak"

Dla Małgorzaty Rozenek to niewątpliwie piękny czas. Nie kryje szczęścia z oczekiwań na narodziny kolejnego dziecka, a w błogosławionym stanie wspiera ją Radosław Majdan i dwóch synów: Stanisław oraz Tadeusz. Kobieta ostatnio podzieliła się pomysłem na imię dla trzeciej pociechy. Media obiegła informacja, że w rodzinie Majdanów pojawi się Edward! Nowina okazała się być jednak tylko żartem Małgosi. Dowcipem nie jest na pewno to, jakie prezenty "Perfekcyjna Pani Domu" otrzymała na Dzień Kobiet od swoich mężczyzn. Podarunek od syna bardzo zaskoczył!

Małgorzata Rozenek - co otrzymała od syna?

Małgorzata Rozenek pochwaliła się na Instagramie nietypowym prezentem od syna. Nie dziwi fakt, że dumna mama zapragnęła pokazać wszystkim swoim obserwatorom, jak zdolnego chłopca wychowała. Okazuje się, że starsza pociecha "Perfekcyjnej Pani Domu" ma talent krawiecki! Stanisław zaprojektował i uszył dla rodzicielki tunikę. Zrobił to całkowicie sam.

Zwróćcie uwagę na tunikę, którą mam na sobie: to prezent od Stasia, mojego starszego syna, którego pasją jest sztuka i m.in. krawiectwo. Ta tunika wyszła spod jego rąk. Sam ją zaprojektował, wybrał tkaninę i sam ją uszył. Jestem z niego niezwykle dumna.

Małgosia do zdjęcia pozuje z ogromnym bukietem kwiatów w ręku. To upominek od Radosława, natomiast od młodszego synka otrzymała coś słodkiego. Można pozazdrościć jej tak wspaniałych mężczyzn wokół. Rozenek miłe słowa skierowała również do swoich obserwatorek:

W takie dni jak ten szczególnie doceniam, jak ogromne mam szczęście. Kochane kobietki, mniejsze i większe, przyjmijcie proszę od nas najserdeczniejsze życzenia radości i sił. Teraz uciekam do moich Panów.

Wszystkiego co najlepszego dla pań!

