Olga Bołądź i inne gwiazdy zwróciły uwagę na problemy kobiet w dniu ich święta. "Nie no, bez jaj!". Ten spot już stał się viralem

Dzień Kobiet to dla wielu wyłącznie dobra okazja do tego, aby umilić czas paniom. Jedni wybierają kwiaty, drudzy czekoladki - pomysłów nie brakuje. Życzenia złożyli dziś już między innymi Krzysztof Ibisz i Andrzej Duda. 8 marca to jednak nie tylko podarunki, ale też szansa by zwrócić uwagę na problemy, z którymi na co dzień borykają się kobiety. Światło na nie rzuciły Olga Bołądź, Olga Kalicka, Katarzyna Pakosińska, Paulina Mikuła i Agnieszka Rylik.

Dzień Kobiet z "jajami"

Panie wystąpiły w spocie, w którym retorycznie pytają oglądające kobiety o ich sytuację w miejscu pracy. Zwracają uwagę między innymi na to, że Polki mimo długiego stażu na konkretnym stanowisku, mają mniejsze szanse na awans niż mężczyźni. Borykają się także między innymi z nierównymi płacami. Tę kwestię poruszyła ostatnio również Danuta Stenka.

Spot jest prowokacyjny, ale dzięki temu szybko stał się viralem. Występujące w nim gwiazdy sugerują bowiem, że aby odnosić sukcesy w pracy i być traktowanym równo z mężczyznami, trzeba mieć testowane dermatologicznie... "jaja". Po komediowej wstawce robi się jednak poważniej.

Nie no, bez jaj. Zarabiamy w Polsce około 18,5 % mniej od mężczyzn. To tak, jakbyśmy pracowały za darmo przez 69 dni w roku, czyli do dzisiaj, do 8 marca. Jak się z tym czujecie w Dzień Kobiet? - mówi Olga Bołądź do kamery.

O tej akcji jeszcze długo będzie głośno. Uważacie, ze takie spoty są potrzebne by uświadamiać Polki i Polaków o nierównym traktowaniu pracowników?

