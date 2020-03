Kasia Stankiewicz w "PnŚ" wytłumaczyła swoją radość z opuszczenia "Dance Dance Dance". "Stałam się obiektem tandetnego show"

Druga edycja "Dance Dance Dance" wzbudza wiele emocji ze względu na zmianę składu jury. Czyżby to właśnie Anna Mucha rozgrzewała atmosferę show? Okazuje się, że właśnie tak. A szczególnie w ostrych wymianach zdań z Kasią Stankiewicz. Trzeba przyznać, że obie panie nie pałały do siebie sympatią, co niezbyt podobało się widzom programu. Na szczęście lub na nieszczęście wokalistki, już nie będziemy musieli oglądać jej w roli ofiary mocno krytycznej oceny jurorki. Kasia razem ze swoją siostrą pożegnała się z programem. Jej reakcja na werdykt była zaskakująca! Stankiewicz wytłumaczyła swoją radość.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Tandetne show" według Stankiewicz

Kasia Stankiewicz, decyzją głosów jury, odpadła z programu "Dance Dance Dance". Wokalistka nie kryła jednak radości z werdyktu, co zaskoczyło zarówno widzów, jak i siedzących za stołem jurorskim osobowości medialnych. Ta reakcja wprawiła w konsternację szczególnie Annę Muchę, która uznała, że Stankiewicz "oddała program walkowerem". To odważne jak na nią słowa, ponieważ większość widzów uznaje, że to właśnie przez aktorkę Stankiewicz straciła chęć do treningów.

Jak sprawę komentuje sama zainteresowana? Stankiewicz pojawiła się razem z siostrą w "Pytaniu na Śniadanie". W rozmowie z Marceliną Zawadzką i Tomaszem Wolnym wyznała, że uczucie do tańca zostało jej już na samym początku odebrane. Wokalista nawiązała do ostrych dyskusji z jedną z jurorek i stwierdziła, że została ofiarą "tandetnego show".

Moja szczera chęć uczenia się czegoś, przeżycia fajnej przygody - nie bez znaczenia był też wątek charytatywny, została mi szybko odebrana i jakby stałam się obiektem jednoosobowego tandetnego show, które nie zasługuje nawet na ripostę.

Uważacie, że radość Kasi była szczerą reakcją na zakończenie przygody z tańcem?

BWO